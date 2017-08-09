المرصد: مقتل 29 مدنياً بضربات للتحالف في سوريا

قتل 29 مدنيا بينهم 14 طفلا في غارات جوية شنها #التحالف_الدولي ضد #داعش خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في #الرقة، المعقل الرئيسي لتنظيم #داعش في سوريا، والتي تقلصت سيطرة التنظيم فيها إلى نحو 45% من مساحة المدينة، بحسب ما ذكره المرصد السوري.

من جانبه، لم يعلق التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على هذه الغارة التي تسببت بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

يذكر أن التحالف دائما ما يصرح أنه يحاول جاهداً تجنب إيقاع #ضحايا في صفوف #المدنيين، ويحقق دائما في جميع التقارير عن ضرباته التي أودت بحياة مدنيين.