سوريا.. قوات النظام تقترب من حدود الأردن

أعلن #النظام_السوري سيطرة قواته على عدد من التلال الاستراتيجية التي تزيد مساحتها على 100 كيلومتر مربع قرب الحدود السورية - الأردنية.

من جانبها، أكدت إحدى الفصائل المنضوية تحت "الجيش الحر" هذه المعطيات، مشيرة إلى أن سيطرة النظام على بئر الصابون وتل جارين وتل رياحي وتل أسد جاءت بعد انسحاب "جيش أحرار العشائر" من المنطقة بشكل مفاجئ.

ويأتي هذا التقدم بعد أيام من سيطرة النظام والميليشيات على تل الحربية والمخفر 30 بريف السويداء الشرقي.

وتقدمت قوات الأسد على حساب فصائل "الجيش الحر" في مناطق مختلفة من البادية السورية منذ مطلع تموز/يوليو، إذ سيطرت على قرية القصر، التي تعتبر من أبرز المواقع في المنطقة الشرقية من السويداء.