الرقة.. واشنطن ترسل شحنة جديدة من الأسلحة إلى "قسد"

كشفت مصادر تركية عن إرسال #واشنطن شحنة جديدة من الأسلحة إلى تحالف #قوات_سوريا_الديمقراطية في إطار التعاون في عملية طرد تنظيم #داعش من #الرقة.

وذكرت وكالة الأناضول أن 112 شاحنة محملة بمعدات عسكرية دخلت #الحسكة عبر الحدود العراقية، وتوجهت نحو مناطق تمركز المكون الكردي في التحالف.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يعرف على الفور نوعية الأسلحة التي كانت تحملها تلك الشاحنات.

وكان المبعوث الأميركي الخاص لدى التحالف ضد تنظيم داعش، قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي، إن نحو 2000 مقاتل من التنظيم ما زالوا موجودين في مدينة الرقة السورية، ويحاربون من أجل البقاء أمام هجوم تشنه قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من #الولايات_المتحدة، منذ يونيو/حزيران.

وصرح مكغورك للصحافيين: "اليوم في الرقة يحارب (مسلحو) داعش حتى آخر مبنى ويقاتلون من أجل بقائهم. نقدر أن هناك نحو 200 مقاتل من داعش مازالوا باقين في الرقة".