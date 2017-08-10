تركيا: إجراءات مشددة في باب الهوى بسبب "النصرة"

قال وزير التجارة والجمارك التركي، بولنت توفنكجي، اليوم الخميس، إن #أنقرة ستحد من حركة السلع غير الإنسانية عبر #معبر_باب_الهوى على الحدود مع #سوريا بعد أن سقطت منطقة المعبر ومعظم محافظة #إدلب بيد تنظيم #جبهة_النصرة وحلفائها.

وأضاف "ليست لدينا واردات من سوريا، نحن نصدر وحسب. وبالتالي ليست لدينا أي مشاكل في هذا الصدد"، مشيرا إلى أن من الممكن أن تحل المسألة في الأسبوعين القادمين.

وأكد أن إجراءات الرقابة ستشدد وسيتباطأ مرور كل المنتجات باستثناء المساعدات الإنسانية والأغذية إلى أن تنتهي سيطرة الجماعة أو تضعف على الأقل.

والشهر الماضي، سيطرت هيئة تحرير الشام، وهي تحالف من جماعات مسلحة تقوده ما كانت تعرف سابقا بجبهة النصرة، على المنطقة الحدودية ومعظم محافظة إدلب خلال اشتباكات عنيفة استمرت عدة أيام مع منافستها الرئيسية، وهي جماعة أحرار الشام.