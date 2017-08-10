قصاصات قماش بتوقيع معتقلين عذبهم وقتلهم النظام السوري

قدم ناشط حقوقي #سوري أدلة على عمليات التعذيب والقتل التي طالت #المعتقلين في سجون النظام.

الأدلة هي قصاصات من القماش كتب عليها زملاؤه السجناء أسماءهم باستخدام عظم الدجاج كريشة للكتابة، ودماء من لثة أسنانهم عوضا عن الحبر.

وشكلت قصاصة قماش مهترئة دليلا على مأساة يعيشها 82 شخصا في زنزانة واحدة في أحد سجون النظام، مأساة وثقها المعتقلون بدمائهم حرفيا.

اعتقاله لعمله في توثيق حالات الاختفاء على يد النظام لم يمنع منصور العمري من مواصلة عمله حتى ولو من داخل المعتقل ومهما كان ذلك مؤلما.

منصور كان أول المفرج عنهم في زنزاته بعد عام من الاعتقال. هرّب القصاصة داخل أحد قمصانه لتصل اليوم لمركز البحث والحماية التابع لمتحف الهولوكوست في واشنطن..

قصاصة يقول منصور إنه إلى جانب كونها دليلا على جرائم النظام، تحمل رسالة صريحة له منه ومن باقي المعتقلين.