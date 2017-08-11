الأمم المتحدة: تزايد عودة السوريين إلى منازلهم

أعلنت #المنظمة_الدولية_للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أن أكثر من 600 ألف سوري عادوا لمنازلهم في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وهو نفس العدد تقريباً الذي عاد على مدى عام 2016 كله، لكن النازحين الجدد ما زالوا يفوقونهم عددا.

وتقول المنظمة إن الكثيرين يعودون لمواطنهم لتفقد أملاكهم أو لأنهم كانوا في مناطق شهدت تدهورا في الاقتصاد ومجالات أخرى.

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة أوليفيا هيدون خلال إفادة صحفية أنه "لا يمكن تأكيد أن حالات العودة طوعية أو آمنة أو مستدامة".

وذكرت المنظمة أن 67 في المئة من حالات العودة هذا العام كانت لمحافظة #حلب حيث استعادت قوات الحكومة السيطرة على الشطر الشرقي الذي كان تحت سيطرة المعارضة في ديسمبر/كانون الأول.

وأفادت هيدون أن معظم السوريين الذين عادوا لديارهم بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز وعددهم 602.759 هم ممن نزحوا داخل البلاد أثناء الحرب، لكن الباقين ونسبتهم 16 في المئة عادوا من #تركيا و #لبنان و #الأردن و #العراق.

وأضافت أن العدد يقترب من عدد الذين عادوا لمنازلهم على مدى عام 2016 كله وهو 685.662.

لكن المتحدثة كشفت أن نحو 808.661 تشردوا هذا العام، "كثير منهم للمرة الثانية أو الثالثة".

وفي المجمل لا يزال أكثر من 6 ملايين نازح داخل سوريا.