محكمة ألمانية تدين 3 مهربين سوريين بمقتل مهاجرين

قضت #محكمة_ألمانية بسجن رجلين سوريين وإبقاء ثالث تحت المراقبة، الجمعة، بتهمة إدارة خلية لتهريب #مهاجرين من #تركيا إلى #أوروبا والتسبب في وفاة 13 مهاجرا في #البحر_المتوسط قبل نحو عامين.

وغرق #المهاجرون بعد اصطدام قاربهم بسفينة شحن قبالة جزيرة #ليسبوس اليونانية في سبتمبر/ أيلول 2015.

وعاقبت المحكمة المتهم الرئيسي بالسجن أربعة أعوام وقضت بسجن الثاني عامين ونصف، بينما قررت إخضاع الثالث، الذي كان حلقة وصل مع أسر اللاجئين في ألمانيا، للمراقبة لمدة عامين.

واتهم الادعاء الرجال الثلاثة الذين وصلوا إلى ألمانيا كلاجئين بإدارة شبكة تهريب تسببت في سقوط وفيات.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 118 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط حتى الآن هذا العام، وتشير تقديراتها إلى أن 2420 غرقوا أو فقدوا. ووصل إلى القارة الأوروبية أكثر من 362 ألف مهاجر بحرا في 2016.

والهجرة والأمن من أهم قضايا حملة الانتخابات البرلمانية الألمانية المقررة في 24 سبتمبر/ أيلول.

وتشير التوقعات إلى أن المستشارة الألمانية #أنجيلا_ميركل مرشحة بقوة للفوز بفترة ولاية رابعة رغم التوترات بشأن قرارها في أغسطس/آب 2015 السماح بدخول أكثر من مليون مهاجر.