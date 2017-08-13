عودة أكثر من 600 ألف لاجئ سوري إلى منازلهم منذ يناير

عاد نحو 600 ألف نازح سوري إلى منازلهم منذ مطلع العام الجاري، بحسب أرقامِ منظمة الهجرة الدولية التي سجلت صعوبةً في توفير ظروف استقبالهم. تركيا من جهتها فتحت #معبر_باب_الهوى مع إدلب، للسماح للعائلات الراغبة في العودة لقضاء إجازة عيد الأضحى.

أما في لبنان، فجهود الحكومة مستمرة لإعادة #النازحين_السوريين، رغم حالة عدم الثقة حيال وعود النظام السوري.

فهناك أكثر من 600 ألف نازح سوري عادوا إلى الديار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق ما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة. محافظة #حلب شهدت أكثر حالات العودة بنسبة 67%. منظمة الهجرة سجلت صعوبة بالغة لتوفير الظروف اللوجستية في أماكن عودة النازحين.

تركيا، التي لجأ إليها ما يزيد عن 3 ملايين لاجئ سوري، تنسق مع الأمم المتحدة لتسهيل عودة 100 ألف نازح إلى الداخل السوري حتى العام 2018. فيما تشير الأرقام المتوفرة إلى أن 27% من السوريين #اللاجئين في تركيا لا يعتزمون العودة. اللاجئون السوريون توزعوا على مختلف المدن التركية خصوصاً المناطق الجنوبية، لكن 10% منهم يسكنون #مخيمات اللجوء.

على الأرض، فرضت تركيا قيوداً على الحركة في معبر باب الهوى، مع محافظة #إدلب، ومع ذلك فالمعبر مفتوح للعائلات التي ترغب في قضاء إجازة عيد الأضحى بالداخل السوري.

في الجارة لبنان، وتيرة عودة النازحين يشوبها بعض الحذر، رغم جهود الحكومة اللبنانية، حيث نزح ما دون 10 آلاف شخص إلى إدلب والقلمون، بينهم مسلحون وعائلاتهم، يتخوفون من عمليات انتقام، إذا نزحوا إلى مناطق تخضع لسيطرة النظام السوري و #الميليشيات المتحالفة معه.