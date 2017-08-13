مباحثات في ريف حمص لإعادة صياغة اتفاق خفض التصعيد

تستعد هيئة التفاوض عن أهالي ريف #حمص الشمالي لعقد اجتماع اليوم الأحد مع المسؤولين الروس للتفاوض حول بنود الهدنة المقترحة، فيما أصدرت الهيئة بياناً جددت فيه التزامها بثوابت الثورة السورية.

واعتبرت الهيئة اتفاق القاهرة قديماً، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على صياغة مشروع اتفاق جديد مع إلغاء أدوار كافة الوسطاء في الخارج إلا من يملك تفويضاً رسمياً من الهيئة العامة الممثلة المنطقة المحررة.

وطرح الوفد الممثل للهيئة العامة فكرة دمج ملفات المناطق المحررة بـ #سوريا في ملف واحد، مع البدء بملف الغوطة الشرقية ودرعا، وقد أبدى الوفد الروسي استعداده لذلك، وفق البيان.