سوريا.. دي ميستورا يدعو المعارضة لاجتماع في جنيف

أشار عضو الهيئة العليا للمفاوضات #هادي_البحرة إلى أن المبعوث الدولي لسوريا ستيفان #دي_ميستورا قد وجه دعوة لوفود #المعارضة_السورية للاجتماع بهم في جنيف لبحث توحيد مواقفهم وشروطهم قبيل البدء بمفاوضات جنيف المقبلة.

وأشار البحرة خلال حديثه مع قناة "الحدث" إلى الغاية من دعوة #المبعوث_الدولي دي ميستورا واجتماع الرياض هو إمكانية توحيد وفود المعاضة تحت مظلة واحدة وتوسيع #الهيئة_العليا_للمفاوضات لإعطائها المزيد من الديناميكية.

البحرة وفي مقابلة سابقة مع "الحدث" أشار الى وجود اختلافات في وجهات النظر والرؤى بين كل من وفد الهيئة العليا للمفاوضات ووفدي منصتي القاهرة وموسكو حول القضايا السياسية.