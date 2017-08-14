نصف مليون طفل سوري محرومون من التعليم في لبنان والأردن

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسف، أن نصف مليون طفل سوري في لبنان والأردن محرومون من التعليم، أي ثلث عدد الأطفال تقريباً.

وبينما يرغم الكثير منهم على العمل بسن مبكرة لإعالة ذويهم، فالمساعدات الإنسانية للسوريين تعاني من نقص مستمر في التمويل.

يشار إلى أن جميع هؤلاء الأطفال ينبغي أن يكونوا مسجلين الآن بالمدارس بموجب تعهد قدمته البلدان المانحة في لندن مطلع 2016.

وتعهد المانحون آنذاك بتلبية احتياجات التعليم كجزء من التحول من المساعدات الطارئة إلى التنموية، لكنه أمر يواجه صعوبات عديدة، أهمها عدم سداد الدول لالتزاماتها بشكل كامل، إضافة إلى عدم قدرة الدول المستضيفة على استيعاب التلاميذ الجدد.