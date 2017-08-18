النصرة تعدم قائداً تابعاً للجيش السوري الحر

أعدمت #جبهة_النصرة قائد لواء عاصفة الحزم التابع للجيش الحر، أسامة الخضر، بتهمة الانتماء لعملية #درع_الفرات بعد اعتقال دام أكثر من عام في سجن العقاب سيئ الصيت، وتم تسليم جثّته لذويه.

وكانت النصرة قد اعتقلت أسامة الخضر قبل عام من منزله في قرية كورين القريبة من مدينة أريحا بريف إدلب، حيث قوبل خبر إعدام الخضر بردود فعل غاضبة في إدلب استنكاراً لما وصف بالجريمة بحق الثوار الأوائل الذين خرجوا ضد نظام الأسد.

وتعرض عدد من قادة #الجيش_الحر لكمين من قبل #جبهة_النصرة في نيسان/إبريل الماضي.

وأكدت مصادر "الحدث" مقتل القيادي في الفرقة 13، العقيد علي السماحي، على الفور.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن قائد الفرقة 13، المقدم أحمد السعود، والذي كان في الحافلة ذاتها، لم يصب بأذى وفي منطقة آمنة.