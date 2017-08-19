انفجار سيارة مفخخة في اللاذقية ومقتل عسكريين

انفجرت سيارة مفخخة، في محافظة اللاذقية السورية، السبت، لدى مرورها قرب حاجز عسكري تابع للنظام السوري.

واختلفت التقديرات حول عدد القتلى، فيما أعلنت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، قريبة من النظام السوري، أن عدد القتلى ارتفع إلى 3 عسكريين.

وقالت مواقع إلكترونية مختلفة، إن السيارة التي انفجرت كانت من نوع "مرسيدس"، وذلك في حي "الزقزقانية" القريب من مشفى العثمان باللاذقية.

وعبّرت صفحات فيسبوكية موالية لنظام الأسد عن غضبها من قيام وسائل إعلامه بتغطية وقائع مهرجان دمشق الدولي، دون أن تسلط الضوء على الانفجار الذي أسفر فضلاً عن وقوع قتلى، عن وجود مصابين.

وقالت بعض الصفحات الفيسبوكية الموالية لنظام الأسد، إن السيارة كانت في طريقها لتنفيذ عملية في مكان آخر غير الذي انفجرت فيه، إلا أن تصادف مرورها قرب حاجز للنظام، أدى إمّا إلى تفجيرها أو قيام سائقها بتفجير نفسه، حسب صفحات مختلفة نقلت الخبر.

هذا ولم تعرف بعد الحصيلة النهائية لانفجار السيارة المشار إليها، إلا أن مصدراً طبياً صرّح لبعض المواقع الإلكترونية أن عدد القتلى الآن 3 فقط، فيما سجّل وجود جريح واحد في المستشفى.

الموقع الرسمي لمدارس إيران الدينية في سوريا، على فيسبوك، وهي ما تعرف بثانويات الرسول الأعظم في اللاذقية، قالت إن هناك "عنصرين" قتلا، دون أن تحدد تبعية هذين "العنصرين" إلا أن عدداً من الصفحات الفيسبوكية الموالية أكدت أن القتلى هم من جنود الحاجز العسكري التابع للنظام.