المعارضة السورية تؤجل اجتماعها في الرياض إلى الاثنين

أجلت المعارضة السورية اجتماعها في الرياض إلى الاثنين، لتأخر وصول وفد موسكو.

وكان من المقرر أن تنطلق غداً في العاصمة السعودية #الرياض أولى جلسات الحوار بين أطياف #المعارضة_السورية بمشاركة مجموعتي القاهرة وموسكو المعارضتين.

وتسعى الهيئة العليا للمفاوضات لتشكيل وفد موحد إلى مباحثات #جنيف على ضوء دعوات أممية، فيما أكد كبير المفاوضين في وفد المعارضة، محمد صبرا، في تغريدة له على تويتر، أن الاجتماع لن يخرج عن ثوابت الثورة، مطالباً مجموعتي موسكو والقاهرة بالاعتراف بها قبل الحديث عن توحيد المعارضة التي تستمد شرعيتها من التزامها بمطالب السوريين، وفق قوله.