قتلى وجرحى بقذيفة سقطت قرب معرض دمشق

سقطت قذيفة، الأحد، قرب مدخل #معرض_دمشق الدولي الذي فتح أبوابه هذا الأسبوع بعد غياب دام 5 سنوات، ما أسفر عن سقوط جرحى، بحسب ما أعلن تلفزيون #النظام_السوري.

في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القذيفة تسببت في وقوع خسائر بشرية، حيث تأكد مقتل 5 أشخاص على الأقل، فيما لا يزال عدد القتلى مرشحاً للارتفاع بسبب وجود عدد من الجرحى بحالات خطرة.

ويقام المعرض الذي سيستمر 10 أيام، على مساحة تبلغ 74 ألف متر مربع في منطقة قريبة من #مطار_دمشق الدولي عند أطراف #الغوطة_الشرقية.

وافتتح المعرض، الخميس، بعد انقطاع دام 5 سنوات نتيجة النزاع. وتهدف سلطات النظام السوري إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلاله لإنعاش الحياة الاقتصادية في البلاد التي لا تزال ترزح تحت الحرب والدمار.