سوريا.. حزب الله يقصف داعش بطائرات دون طيار

أعلنت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة #حزب_الله اللبنانية، الاثنين، أن حزب الله استخدم طائرات بدون طيار لضرب تنظيم داعش في #سوريا قرب الحدود مع #لبنان في أول إعلان من الجماعة أنها استخدمت مثل هذا السلاح.



وذكر الإعلام الحربي أن حزب الله نشر طائرات بدون طيار لضرب مواقع ومخابئ وتحصينات لتنظيم داعش في منطقة #القلمون الغربية قرب الحدود مع لبنان، وأصاب هذه الأهداف إصابات مباشرة.



وأفاد مسؤول عسكري مقرب من قوات النظام السوري بشار الأسد أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله استخدام هذه الأسلحة.



وبدأ حزب الله والجيش السوري، السبت، عملية ضد جيب لتنظيم داعش يمتد عبر حدود لبنان مع منطقة القلمون الغربية في #سوريا.