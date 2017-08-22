التحالف الدولي: 250 غارة على الرقة ومحيطها خلال أسبوع

نفذ التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، 250 غارة على مدينة الرقة السورية ومحيطها خلال الأسبوع الماضي وحده، بحسب ما قال متحدث باسمه لوكالة فرانس برس، في وقت تضيق #قوات_سوريا_الديمقراطية الخناق أكثر على تنظيم #داعش في المدينة.

وقال المتحدث باسم التحالف، الكولونيل راين ديلون، من بغداد، حيث يرافق وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، في زيارة إلى العراق، إن "أكثر من 250" غارة ضربت منطقة الرقة، معقل "داعش" الأبرز في #سوريا، خلال الأسبوع الماضي

وقتل 42 مدنياً، بينهم أطفال ونساء، الاثنين، في قصف للتحالف الدولي على عدة أحياء في مدينة الرقة (شمال)، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس: "أسفر قصف للتحالف الدولي الاثنين على عدد من أحياء مدينة الرقة عن مقتل 42 مدنياً بينهم 19 طفلاً و12 امرأة".

وكان قصف جوي للتحالف الدولي قد أسفر الأحد عن مقتل 27 مدنياً في حارة سكنية في وسط المدينة.

وارتفعت بذلك حصيلة قتلى غارات التحالف الدولي على الرقة خلال أسبوع إلى 170 مدنياً، بينهم 60 طفلاً، وفق ما وثق المرصد.

وأوضح عبد الرحمن أن ارتفاع حصيلة القتلى المستمر يعود إلى أن "الغارات تضرب أحياء مكتظة بالسكان خصوصاً في وسط المدينة"، مشيراً إلى أن "غارات التحالف تستهدف أي مكان أو مبنى ترصد في تحركات لتنظيم داعش".

وأشار عبد الرحمن إلى سقوط قتلى مدنيين "يومياً" جراء غارات التحالف الدولي على الرقة، مع اقتراب المعارك أكثر من وسط المدينة.

وتتركز المعارك حالياً في المدينة القديمة فضلاً عن حيي الدرعية والبريد غرباً وأطراف وسط المدينة من الجهة الجنوبية.

وبعد أكثر من شهرين ونصف الشهر من المعارك داخل الرقة، باتت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على نحو 60% من المدينة التي فر منها عشرات آلاف المدنيين.

ولا يزال نحو 25 ألف شخص عالقين في المدينة، وفق تقديرات الأمم المتحدة.