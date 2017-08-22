تقرير سري: كيمياوي الأسد بتوقيع كوري شمالي

أفادت وكالة "رويترز" بأنها اطلعت على تقرير سري للأمم المتحدة يفيد بإرسال كوريا الشمالية خلال الأشهر الستة الماضية شحنتين من الأسلحة إلى مركز جمرايا الحكومي المسؤول عن برنامج النظام الكيمياوي في سوريا منذ السبعينات.

وتوثق عشرات الصفحات منه انتهاكات كوريا الشمالية للعقوبات المفروضة عليها، ويقدم أدلة جديدة على استخدام نظام بشار الأسد للسلاح الكيمياوي في سوريا.

وقدمت لجنة من الخبراء المستقلين التقرير لمجلس الأمن وأوضحوا أن التعاون العسكري بين بيونغ يانغ ودمشق تجاوز مجرد شراء وبيع تكنولوجيا الصواريخ التي ذكرتها تقارير سابقة ووصل إلى شراء الأسلحة الكيمياوية.

فبحسب ما جاء في تقرير اللجنة المؤلف من 37 صفحة، تم اعتراض شحنتين كوريتين شماليتين، خلال الأشهر الستة الماضية، كانت بطريقها إلى مركز جمرايا التابع للنظام والمسؤول عن السلاح الكيمياوي في سوريا منذ السبعينيات.

وأشارت اللجنة إلى أن كيانات سورية وصفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنها شركات واجهة لمركز جمرايا تصدرت عمليات نقل سابقة للأسلحة المحظورة بين البلدين.

كما أكد على أن التحقيق جارٍ في تقارير سابقة تحدثت عن تعاون البلدين في مجال الأسلحة الكيمياوية والصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية وبرامج صواريخ سكود وصيانة وإصلاح صواريخ أرض جو وأنظمة للدفاع الجوي اشتراها النظام السوري من كوريا.