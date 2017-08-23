فيديو.. الطيران الروسي يدمر قافلة مسلحة لداعش

سجل فيديو لحظة القصف الروسي على قافلة مسلحة لتنظيم #داعش في سوريا كانت في طريقها إلى مدينة دير الزور، ما أسفر عن مقتل 200 عنصر من التنظيم، وتدمير معدات عسكرية، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

وأُعلن عن الغارة المذكورة الاثنين الماضي، دون تحديد التوقيت الذي وقعت فيه الضربة. أما الفيديو فنشرته وزارة الدفاع الروسية.

وقالت وزارة الدفاع إن التنظيم يحشد قواته حول #دير_الزور بعد أن طرده من جنوب محافظة #الرقة وغرب محافظة حمص.

وتكثف #روسيا غاراتها في سوريا للمساعدة على طرد داعش من معقله في مدينة دير الزور بشرق البلاد.

وقدر عسكريون روس أن شهر أغسطس/آب شهد مقتل 800 داعشي في #سوريا، وتنفيذ غارات جوية بواقع 70 طلعة يوميا.

وتشن روسيا حملة جوية في سوريا منذ سبتمبر/أيلول 2015 في محاولة للحفاظ على بقاء نظام بشار الأسد.