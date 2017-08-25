توثيق عمليات تعذيب وإعدام نفذتها قوات سوريا الديمقراطية

وثقت #الشبكة_السورية_لحقوق_الإنسان بناء على تسجيلات مصورة عمليات #تعذيب و #إعدام نسبتها إلى #قوات_سوريا_الديمقراطية "قسد".

ويؤكد تقرير الشبكة السورية أن حصيلة ضحايا التعذيب على يد "قسد" ازدادت بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2016 وتنوعت أساليبها.

فيما نفت القوات الكردية ضلوعها في أي حالات تعذيب.

ويتابع #نظام_الأسد #خرق #اتفاقات_خفض_التصعيد التي كان آخرها الغوطة الشرقية.

فبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفت قوات النظام حي جوبر الواقع عند الأطراف الشرقية للعاصمة، ومناطق أخرى في بلدة عين ترما وأطرافها بنحو 20 صاروخا، يعتقد أنها من نوع أرض - أرض، ما تسبب في أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

القصف يأتي بعد هدوء ساد #الغوطة_الشرقية منذ عصر الأربعاء على جبهات الاشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفيلق الرحمن من جهة أخرى.

على جبهة أخرى، نقلت مصادر مطلعة عن المعارضة معلومات عن قرب ضم منطقة القلمون الشرقي إلى اتفاقية "خفض التصعيد" في سوريا، وهو ما أكده محمد علوش، رئيس المكتب السياسي في "جيش الإسلام" عندما أشار إلى أن تقدما يحصل في عملية إدخال القلمون الشرقي ضمن اتفاقية خفض التصعيد.

وعلى وقع هذا الاقتتال الداخلي، شهدت مناطق أخرى من الغوطة عملية تبادل أسرى بين جيش النظام وفصيل "جيش الإسلام" التابع للمعارضة.

حيث أجرى فصيل جيش الإسلام صفقة تتضمن إطلاق سراح 13 عنصراً من قوات النظام كانوا قد أسروا في معارك الغوطة الشرقية، بالمقابل أفرج النظام عن 36 معتقلاً ومختطفاً جلّهم من النساء والأطفال كانوا معتقلين في سجون الأسد.