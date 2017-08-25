قوات سوريا الديمقراطية: سنبدأ قريباً عملية دير الزور

قال مسؤول من قوات سوريا الديمقراطية لرويترز، اليوم الجمعة، إن القوات ستبدأ هجوما لطرد تنظيم #داعش من محافظة #دير_الزور "قريباً جداً جدا". وأضاف أحمد أبو خولة، رئيس المجلس العسكري في دير الزور والذي يحارب تحت لواء قوات #سوريا_الديمقراطية، أن الهجوم ربما يبدأ "خلال عدة أسابيع" بالتزامن مع معركة مدينة #الرقة.

وكانت بعض الخلافات بين #قوات_سوريا_الديمقراطية و #التحالف_الدولي حول دور القوات ذات الأغلبية الكردية في معركة دير الزور قد طفت على السطح.

وكشفت وكالة "باسنيوز" الكردية قبل أكثر من أسبوع نقلاً عن مصدر مطلع، بحسب قولها، أن التحالف لا يحبذ مشاركة "سوريا الديمقراطية" في معركة دير الزور ضد تنظيم #داعش، فيما تصر هي على أن يكون لها دور أساسي في الحملة. وقال مصدر الوكالة، الذي لم يكشف عن اسمه، إن عدم رغبة التحالف بمشاركة "سوريا الديمقراطية" ناتج عن رفض العشائر العربية للفصائل الكردية من جهة، والضغط التركي على واشنطن من جهة أخرى.

وأشار المصدر إلى أن التحالف سيقود في معركة دير الزور قوات النخبة المدربة والمسلحة أميركياً والتابعة لرئيس الائتلاف السابق، #أحمد_الجربا، إضافة إلى "جيش مغاوير الثورة" المدعوم من التحالف والمكون من سكان المنطقة، بينما ذكرت مصادر حقوقية سورية أن "جيش مغاوير الثورة" اجتمع مع التحالف ومستشارين أميركيين لنقاش تشكيل فصيل تحت اسم "جيش التحرير الوطني" في الريف الجنوبي لمدينة #الحسكة ليكون القوة الوحيدة المخولة بالتوجه إلى مدينة دير الزور.