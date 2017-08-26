الجيش الروسي يعرض أسلحة مصادرة من داعش

عرضت وزارة الدفاع الروسية على هامش منتدى الجيش العسكري الدولي، بعض العتاد والأسلحة المُصادرة من تنظيم #داعش في #سوريا، لإعطاء الزوار فرصة التعرف عليها عن قُرب.

وأتاح المعرض للجمهور معاينة أسلحة آلية وبنادق ومدافع حقيقية كانت بيد عناصر التنظيم قبل وصولها إلى روسيا، وهذه الأسلحة في غالبيتها صنعت بشكل يدوي، مثل مدافع الهاون التي لا يحتاج تصنيعها إلا إلى أنابيب ومتفجرات

وشملت المعروضات أيضاً أسلحة أجنبية الصنع مثل مسدسات بلجيكية وأميركية وبنادق نمساوية .

وزارة الدفاع الروسية والقائمون على المعرض عرضوا أيضاً ما قالوا إنه مصنع لإنتاج #غازات الحرب، وبالأخص مادة #الفوسفور السامة القابلة للتعبئة في قذائف يدوية الصنع.