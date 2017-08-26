روسيا: أكثر من 24 ألف عنصر إرهابي في سوريا

أعلن رئيس إدارة هيئة الأركان الروسية إيغور كوروبوف في ندوة عقدت الجمعة، في العاصمة #موسكو أن عدد عناصر مجموعات هيئة #تحرير_الشام بمن في ذلك أعضاء جبهة #النصرة في #سوريا تجاوز خمسة وعشرين ألفا.

وقال: "إن نشاط هذه المجموعات يشكل تهديدا واسعا يتطلب مضاعفة الجهد العسكري ضدها، وهو ما تقوم به الهيئة التي تكثف أعمالها القتالية ضدهم في محافظات #حلب وريف #دمشق و #إدلب و #حماة

9 آلاف داعشي

وأشار كوروبوف إلى أن المعلومات الاستخباراتية الروسية قدرت عدد عناصر #داعش الذين ما زالوا ينشطون حاليا في سوريا بأكثر من 9 آلاف مسلح، إضافة إلى أكثر من 15 ألف مسلح يتبعون النصرة غالبيتهم سوريون، بينهم تسعة آلاف في محافظة #إدلب وحدها ، يقومون بأعمال قتالية ضد فصائل المعارضة المعتدلة في محاولة للاستيلاء على المنطقة أو ربما لمنع إفشال إمكانية إقامة منطقة تخفيف توتر.

وكان لافتا تأكيد قائد القوات الروسية في سوريا الجنرال سيرغي سوروفيكين في الندوة ذاتها أن بلاده ستواصل عملياتها العسكرية حتى القضاء نهائيا على كل الإرهابيين في سوريا.