النظام السوري "يوافق" على اتفاق بين حزب الله وداعش

قالت وسائل إعلام سورية تابعة للنظام، الأحد، إن الجيش وافق على اتفاق بين ميليشيات حزب الله وتنظيم داعش، يسمح بنقل عناصر التنظيم من منطقة الحدود السورية اللبنانية إلى شرق سوريا.

ونقل التلفزيون السوري، التابع لنظام بشار الأسد، عن "مصدر عسكري" قوله "بعد النجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة بالتعاون مع (حزب الله) في جرود القلمون الغربي، تمت الموافقة على الاتفاق الذي نظم بين حزب الله وتنظيم داعش"‭.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الاتفاق يتضمن عناصر داعش على الجانب السوري فقط من الحدود أم على الجانب اللبناني كذلك.

وبدأ سريان وقف لإطلاق النار، الأحد، في جيب واقع تحت سيطرة التنظيم يمتد على الحدود السورية اللبنانية، حيث يقاتل متطرفون الجيش اللبناني على جهة، وميليشيات حزب الله وجيش النظام السوري على الجهة الأخرى.