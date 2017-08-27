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قوات النظام تطرد "داعش" من معظم بادية حمص

المصدر: دبي - قناة العربية
عناصر من قوات النظام السوري (أرشيفية)
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أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات #النظام والميليشيات المتحالفة معه سيطرت على أحد آخر مواقع تنظيم #داعش في منطقة صحراوية وسط #سوريا ومساحته نحو ألفي كيلومتر مربع.

وكان النظام وحلفاؤه قد طوقوا متطرفي "داعش" بعد أن تقدموا جنوباً للانضمام لقواتهم قرب بلدة السخنة في محافظة #حمص التي سيطرت عليها قوات النظام هذا الشهر، علماً أن الجيب يمتد من غرب السخنة إلى داخل محافظة #حماة المجاورة.

وقال المرصد إن المنطقة الوحيدة ذات الأهمية المتبقية في يد التنظيم في حمص هي جيب آخر مجاور على الحدود مع محافظة حماة، وهو محاصر كذلك.

كلمات دالّة

#النظام, #داعش, #سوريا, #حمص, #حماة, #سيطرة

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