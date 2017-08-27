قوات النظام تطرد "داعش" من معظم بادية حمص

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات #النظام والميليشيات المتحالفة معه سيطرت على أحد آخر مواقع تنظيم #داعش في منطقة صحراوية وسط #سوريا ومساحته نحو ألفي كيلومتر مربع.



وكان النظام وحلفاؤه قد طوقوا متطرفي "داعش" بعد أن تقدموا جنوباً للانضمام لقواتهم قرب بلدة السخنة في محافظة #حمص التي سيطرت عليها قوات النظام هذا الشهر، علماً أن الجيب يمتد من غرب السخنة إلى داخل محافظة #حماة المجاورة.

وقال المرصد إن المنطقة الوحيدة ذات الأهمية المتبقية في يد التنظيم في حمص هي جيب آخر مجاور على الحدود مع محافظة حماة، وهو محاصر كذلك.