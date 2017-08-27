ماكرون يؤكد لأردوغان أهمية وصول المساعدات لمدنيي سوريا

أفاد بيان صادر عن قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون تحدث الأحد مع نظيره التركي رجب طيب #أردوغان وأكد له على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في #سوريا.

وناقش الرئيسان أيضا الوضع في #العراق وكذلك الحرب على الإرهاب، إذ تسعى فرنسا لتشكيل مجموعة اتصال متخصصة لمناقشة النزاع السوري على هامش الجمعية العامة لـ #الأمم_المتحدة.

وذكر البيان أن ماكرون وأردوغان تحدثا أيضا عن جهود إطلاق سراح صحفي فرنسي محتجز في تركيا.

وأضاف أن ماكرون طالب بعودة الصحفي لو بورو إلى فرنسا بعد أن ألقى حرس الحدود التركي القبض عليه على الحدود مع العراق مطلع أغسطس آب.