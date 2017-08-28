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سوريا الديمقراطية: نتوقع انتهاء معركة الرقة خلال شهرين

المصدر: الرقة (سوريا) - رويترز
آليات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية
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قالت نوروز أحمد، القيادية الكردية، إن من المتوقع انتهاء معركة طرد تنظيم #داعش من معقله بمدينة #الرقة السورية في غضون شهرين، لكنها توقعت ازدياد حدة القتال.

ونوروز أحمد، عضو في المجلس العسكري لقوات #سوريا_الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة، وبوصفها واحدة ضمن عدد صغير من الأعضاء في قيادتها العامة بالرقة، تعد أحد أبرز القادة في هذا الهجوم.

وأضافت في تصريحات لـ"رويترز": "لا يمكننا تحديد الفترة الزمنية التي ستنتهي خلالها #معركة_الرقة على وجه الدقة، لأن الحرب لها ظروفها، ولكننا لا نتوقع أن تستمر طويلاً، ووفقاً لخطتنا فإن المعركة لن تستغرق أكثر من شهرين من الآن".

كلمات دالّة

#داعش, #الرقة, #سوريا الديمقراطية, #معركة الرقة

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