حزب الله: وصول قافلة مقاتلي داعش إلى شرق سوريا

أعلنت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة #حزب_الله اللبنانية أن قافلة تقل مقاتلي تنظيم داعش وعائلاتهم وصلت إلى نقطة تبادل في شرق #سوريا، الثلاثاء، حيث سينتقلون منها إلى أراض خاضعة لسيطرة التنظيم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار.

وغادرت قافلة الحافلات وسيارات الإسعاف الحدود اللبنانية السورية، الاثنين، برفقة قوة من #الجيش_السوري بموجب وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ، الأحد.

وجاء الاتفاق بعد هجوم استمر أسبوعا على جيب جبلي للتنظيم المتشدد بمنطقة الحدود بين #لبنان وسوريا، وشنه #الجيش_اللبناني على جبهة، فيما حارب حزب الله والجيش السوري على الجبهة الأخرى.

وإلى ذلك، كشفت مصادر في الجيش اللبناني عن استمرار المعارك في جرود القاع ورأس بعلبك حتى تحرير آخر متر من الأراضي اللبنانية.

الجيش كان اعلن عن مرحلة رابعة واخيرة من معركة فجر الجرود لتطهير 20 كيلومترا متبقية من ايدي الارهابيين، اعقبها الإعلان عن وقف إطلاق النار لإفساح المجال لمفاوضات الكشف عن مصير العسكريين المختطفين.

وأوضحت المصادر ان الأراضي المحررة من مسؤولية الدولة اللبنانية، وأن مهمة الجيش حمايتها.