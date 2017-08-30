مقتل 64 من قوات النظام وداعش في الرقة السورية

أسفرت معارك عنيفة بين قوات النظام السوري وتنظيم #داعش في محافظة #الرقة الواقعة شمال #سوريا خلال الساعات الـ24 الأخيرة عن مقتل 64 عنصرا من الطرفين المتنازعين، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.

وتأتي المواجهات فيما تسعى قوات النظام السوري للتقدم في محافظة الرقة للوصول إلى دير الزور المجاورة، آخر محافظة تقع تحت سيطرة التنظيم المتطرف في سوريا.

وأدت المعارك المستعرة منذ الثلاثاء إلى مقتل 38 من النظيم المتطرف و 26 عنصرا من القوات النظامية، بحسب المرصد.

وتصل بذلك حصيلة قتلى الطرفين إلى 145 عنصرا خلال ستة أيام من المعارك الجارية في قرى تقع على ضفاف نهر #الفرات في شرق محافظة الرقة والقريبة من محافظة دير الزور (شرقاً).

وأشار التنظيم في بيان الثلاثاء إلى "أن معارك عنيفة لساعات" مؤكداً مقتل العشرات من القوات النظامية.

وتمكنت القوات النظامية والميليشيات الموالية لها، في آب/أغسطس من الوصول إلى أطراف مدينة معدان، آخر معاقل التنظيم في ريف الرقة الشرقي والمتاخمة لدير الزور، إلا أن التنظيم قام بهجوم معاكس وتمكن من إعادتهم ولا تزال المعارك مستمرة منذ ذلك الحين.