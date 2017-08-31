أميركا: قافلة عناصر داعش تعود إلى عمق سوريا

قال اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند، قائد القوات الأميركية التي تحارب #تنظيم_داعش في العراق وسوريا، الخميس، إن قافلة حافلات تقل مقاتلي التنظيم وأسرهم كانت تسعى للوصول إلى معقل التنظيم قرب الحدود العراقية، عادت أدراجها إلى مناطق تسيطر عليها حكومة #النظام_السوري بعد أن أوقفت ضربات جوية مسيرتها.

وأضاف تاونسند للصحافيين في مؤتمر صحافي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من #بغداد "عندما دخلت هذا المؤتمر قبل نحو ساعة كانت "الحافلات تتحرك، لكنها عادت أدراجها إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري".

وذكر أن قوات من التحالف الذي تقوده #الولايات_المتحدة لم تهاجم القافلة، لكنها ضربت كل مقاتل أو مركبة تابعة لداعش حاولت الاقتراب من تلك القافلة.