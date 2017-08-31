نصرالله يلتقي الأسد في دمشق لبحث الصفقة مع داعش

قال زعيم #ميليشيات_حزب_الله اللبناني، حسن نصر الله، في خطاب له، إنه سافر إلى #دمشق للاجتماع مع رئيس النظام السوري #بشار_الأسد.

وأضاف #نصر_الله أنه بحث في لقائه إجلاء عناصر #تنظيم_داعش من الحدود اللبنانية.

وكانت ميليشيات موالية لنظام #بشار_الأسد قد أعلنت عن أن قافلة من تنظيم داعش ستدخل مدينة #دير_الزور تبعاً للصفقة بين حزب الله والتنظيم.

وأضافت الميليشيات أنه قد بدأت عملية التبادل بين جرحى #داعش وجثث إيرانيين في #صحراء_سوريا.

كما تابع قيادي في تحالف عسكري موال للنظام السوري أن قافلة مقاتلي داعش ستتجه شمالا إلى السخنة في منطقة خاضعة لسيطرة النظام قبل أن تدخل منطقة دير الزور.