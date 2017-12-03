وفد النظام السوري يعلن انسحابه من محادثات جنيف

أعلن وفد #النظام_السوري انسحابه من محادثات جنيف 8.

وربط الوفد عودته إلى المفاوضات بسحب المعارضة السورية بيانها الذي يرفض أي دور لبشار الأسد في السلطة.

وكان قد انتهى الأسبوع الأول من الجولة الثامنة من #محادثات_جنيف باختراق شكلي تمثّل بنجاح #المبعوث_الأممي حول سوريا ستيفان دي ميستورا في إجراء محادثات متزامنة غير مباشرة كصيغة وسطية بين التفاوض المباشر الذي يرفضه وفد النظام والمحادثات المنفصلة التي كانت معتمدة سابقاً.

ونجح دي ميستورا في إجراء محادثات مع وفدَيْ المعارضة والنظام في وقت واحد من خلال التنقل بين قاعتين متجاورتين تبعد إحداهما عن الأخرى 5 أمتار فقط، لكن هذا النجاح لم يحجب إخفاقات كثيرة، خصوصاً لناحية العجز عن التوافق حتى على بنود جدول الأعمال.