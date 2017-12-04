شكوك حول عودة وفد النظام للتفاوض في جنيف

شككت مصادر قريبة من النظام السوري في عودة وفده إلى محادثات جنيف واستئناف التفاوض، غداً الثلاثاء، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، معللة ذلك بما وصفته بالتصريحات الاستفزازية للمعارضة السورية حول مصير بشار الأسد.

وكان وفد النظام قد غادر جنيف، السبت، عائداً إلى دمشق، بعد أن صرح رئيس وفده بشار الجعفري بأن دمشق هي من ستقرر إمكانية عودة الوفد إلى المرحلة الثانية من هذه الجولة، بعد أن شن هجوماً على دي ميستورا.

وكان قد انتهى الأسبوع الأول من الجولة الثامنة من محادثات جنيف باختراق شكلي تمثّل بنجاح المبعوث الأممي في إجراء محادثات متزامنة غير مباشرة كصيغة وسطية بين التفاوض المباشر الذي يرفضه وفد النظام والمحادثات المنفصلة التي كانت معتمدة سابقاً.

ونجح دي ميستورا في إجراء محادثات مع وفدي المعارضة والنظام في وقت واحد من خلال التنقل بين قاعتين متجاورتين تبعد إحداهما عن الأخرى 5 أمتار فقط، لكن هذا النجاح لم يحجب إخفاقات كثيرة، خصوصاً لناحية العجز عن التوافق حتى على بنود جدول الأعمال.