روسيا: قدمنا دعما للأكراد في قتالهم ضد داعش شرق الفرات

أكدت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن طائراتها قامت بمئات الطلعات لدعم فصائل كردية وأخرى عربية في شرق #سوريا، متوقعةً تحرير المنطقة بالكامل قريبا من المسلحين المتطرفين.

ويأتي التصريح غداة لقاء وفد عسكري روسي مسؤولين في #وحدات_حماية_الشعب الكردي التي أقرت بتلقي دعم مباشر من موسكو.

وأفاد بيان الوزارة أن "الطيران الروسي نفذ 672 طلعة وقصف أكثر من 1450 هدفا لدعم هجوم قوات من العشائر والفصائل الكردية شرق الفرات".

وتشكل وحدات الحماية الكردية المكون الرئيسي لـ #قوات_سوريا_الديمقراطية، تحالف الفصائل الكردية العربية الذي طرد تنظيم #داعش من مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا بدعم التحالف الدولي بقيادة أميركا.

وتشهد منطقة شرق الفرات منذ أشهر عمليات لقوات سوريا الديمقراطية في مواجهة داعش، فيما كانت #روسيا تدعم قوات النظام السوري.

في أيلول/سبتمبر اتهمت روسيا قوات سوريا الديمقراطية باستهداف قوات النظام السوري بالمدفعية وهددت بالرد في حال تكرار ذلك.

في المقابل، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية موسكو بقصفها مرارا، الأمر الذي يضاعف من وقع المفاجأة الناجم عن إعلان موسكو اليوم.

وصرح الميجور جنرال يفغيني بوبلافسكي الذي شارك في اجتماع الأحد في محافظة دير الزور السورية، في البيان أن "جميع أنشطة الفصائل المسلحة شرق الفرات ينسقها المركز الروسي في (قاعدة) حميميم في سوريا".

وتابع أن مستشاري روسيا العسكريين يعملون مع المسلحين ميدانيا.

وقال بوبلافسكي: "في الأيام المقبلة ستصبح الأراضي السورية شرق الفرات محررة بالكامل من الإرهابيين".