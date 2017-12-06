سوريا.. 21 قتيلاً مدنياً بقصف روسي في دير الزور

قتل 21 مدنياً بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء في قصف جوي روسي استهدف إحدى بلدات محافظة #دير_الزور التي لم يعد تنظيم #داعش يسيطر سوى على جيوب محدودة فيها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن تسعة أطفال قتلوا في القصف الجوي الروسي، الذي أصاب أبنية سكنية في بلدة الجرذي على الضفة الشرقية لنهر الفرات، الذي يقسم محافظة دير الزور إلى جزأين.

ولا يزال تنظيم داعش يسيطر وفق المرصد على البلدة.

وتشكل محافظة دير الزور منذ أشهر مسرحاً لهجومين منفصلين، الأول تقود قوات #النظام_السوري على الضفة الغربية لنهر الفرات، والثاني تقوده قوات سوريا الديمقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية، على الضفة الشرقية للنهر.

وأعلنت #روسيا، الداعمة لقوات النظام السوري، الاثنين، أن طائراتها نفذت غارات جوية أيضاً دعماً للفصائل الكردية في دير الزور.

وكانت وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، أعلنت قبل ثلاثة أيام طرد تنظيم داعش من الضفة الشرقية للفرات.

إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول إن تنظيم داعش لا يزال يسيطر على ثمانية في المئة من المحافظة.