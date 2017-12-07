سوريا.. وفد النظام إلى جنيف الأحد

أعلن النظام السوري أن وفده المفاوض سيتوجه إلى جنيف الأحد للمشاركة في محادثات السلام.

وكان وفد النظام قد غادر جنيف، في 2 كانون الأول/ديسمبر، عائداً إلى دمشق، بعد أن صرح رئيس وفده، بشار الجعفري بأن النظام هو من سيقرر إمكانية عودة الوفد إلى المرحلة الثانية من هذه الجولة، بعد أن شن هجوماً على المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا.

وكانت المحادثات قد استؤنفت الثلاثاء في جنيف بعد توقف لثلاثة أيام دون حضور وفد الأسد.

وبدأت الجولة الثامنة من المفاوضات في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. كما تركز هذه الجولة بشكل خاص على موضوعي الدستور والانتخابات.