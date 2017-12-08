باريس تشكك في إتلاف ترسانة سوريا الكيمياوية

أعرب المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، عن شكوكه في إتلاف كل الأسلحة الكيمياوية، وأكد دعمه لتشكيل لجنة جديدة للتحقيق في الهجمات باستخدام مواد سامة في #سوريا.

وطالب فرنسا المجتمع الدولي بمعاقبة المسؤولين على استخدام #الكيمياوي في سوريا.

وقال ديلاتر إنه على المجتمع الدولي تسليط الضوء على استخدام الكيمياوي في سوريا، والإصرار على معاقبة المسؤولين عنه.

كما أشار إلى ضرورة تأمين إتلاف ترسانة الأسلحة الكيمياوية في البلاد بالكامل.

وأشاد كذلك بأهمية عمل الآلية الدولية المشتركة للتحقيق في استخدام كيمياوي سوريا.