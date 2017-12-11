سوريا.. وفاة 5 أطفال بالغوطة وكارثة تنتظر137 طفلا

أعلنت منظّمة الأمم المتحدة للطفولة ( #يونيسيف) وفاة 5 أطفال في #الغوطة_الشرقية بريف دمشق، التي تحاصرها قوات النظام السوري.



وقال بيان صادر عن المنظمة إن 137 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 7 أشهر و17 عامًا بحاجة إلى الإجلاء الطبي الفوري لظروف تتراوح بين #الفشل_الكلوي إلى سوء التغذية الحاد وإصابات ناجمة عن النزاع.

وأضاف البيان أن الأطفال الخمسة توفوا لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها.

وسجلت #الغوطة_الشرقية في #دمشق أعلى نسبة سوء تغذية بين الأطفال منذ بدء النزاع في سوريا في العام 2011، وفق ما أعلنته يونيسيف نهاية الشهر الماضي.

وتبيّن بعد دراسة أجرتها المنظمة الدولية في الغوطة الشرقية خلال تشرين الثاني/نوفمبر، أن "نسبة الأطفال ما دون سنّ الخامسة والذين يعانون من سوء التغذية الحاد بلغت 11,9%، وهي أعلى نسبة سُجّلت في سوريا" منذ اندلاع الحرب.