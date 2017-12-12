أستانا تستضيف جولة محادثات سورية جديدة خلال الشهر

تُعقد جولة #محادثات_سلام جديدة بين النظام السوري والفصائل المعارضة في 21 و22 كانون الأول/ديسمبر في العاصمة الكازاخية #أستانا، حسب ما أعلنت سلطات كازاخستان الاثنين.

وأشارت وزارة الخارجية الكازاخستانية في بيان إلى أن المحادثات ستركز خصوصا على مصير المخطوفين والمساجين وإيصال المساعدات الإنسانية وسير عمل مناطق " #خفض_التوتر" .

ويأتي هذا الإعلان في اليوم الذي أمر فيه الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين بسحب قسم كبير من القوات العسكرية الروسية من سوريا، خلال زيارة مفاجئة إلى قاعدة #حميميم الروسية في سوريا.

وتركز محادثات السلام في أستانا على المسائل العسكرية والتقنية وتتم بموازاة محادثات سياسية في #جنيف.

وتهدف محادثات أستانا، التي تضمّ روسيا و #ايران و #تركيا، إلى وضع حد للنزاع السوري الذي أوقع 330 ألف قتيل ومليون نازح ولاجئ خلال ست سنوات. وقد انعقدت 7 جولات من المفاوضات حتى الآن.

وتوصلت روسيا وإيران وتركيا خلال أيار/مايو، في إطار محادثات أستانا، إلى اتفاق لإقامة 4 مناطق خفض توتر في سوريا ما أتاح تراجع أعمال العنف، ولكنها لم تتوقف.

ولم تحرز محادثات أستانا الأخيرة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر أي تقدم ملموس، إلا أن روسيا تقدمت باقتراح بعقد اجتماع يضمّ حوالي 30 قوة سياسة سورية من جميع الأطراف.