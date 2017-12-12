الكرملين: لا حاجة للإبقاء على وجود عسكري كبير في سوريا

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، أنه لم تعد هناك حاجة لنشر القوات الروسية على نطاق واسع في #سوريا، لكنه أشار إلى أن موسكو ستبقي على قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية والقاعدة البحرية في ميناء طرطوس.

وقال بيسكوف إن روسيا ستواصل استخدام الضربات الموجهة ضد "الإرهابيين" في سوريا عند الحاجة.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، بسحب "جزء كبير" من القوة الروسية من سوريا وأعلن انتهاء عملها إلى حد بعيد.

وكانت وكالة "ريا" الروسية قد أفادت بأن #بوتين أمر ببدء سحب القوات الروسية إلى مركزي #حميميم و #طرطوس.