أميركا تشكك في جدية روسيا الانسحاب من سوريا

شككت وزارة الدفاع الأميركية بإعلان #روسيا عن سحب قسم كبير من قواتها في #سوريا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون إن تصريحات موسكو حول سحب قواتها لا تعني عادة تقليصاً فعلياً لعديد عسكرييها، ولا يؤثر على أولويات الولايات المتحدة في سوريا.

كما أشار المتحدث إلى أن التحالف الدولي سيستمر بالعمل في سوريا وتقديم الدعم للقوات المحلية ميدانياً.

وكانت وكالة "ريا" الروسية قد أفادت بأن الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، أمر ببدء سحب القوات الروسية إلى مركزي #حميميم و #طرطوس.

وأوضح الكرملين على موقعه على الإنترنت أن بوتين أعطى أوامره للقوات الروسية ببدء الانسحاب إلى قواعدها الدائمة في روسيا.