دي ميستورا للمعارضة: التغيير بالدستور أو الانتخابات

أفاد مراسل قناة "العربية" بأن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قد أبلغ المعارضة أن تغيير النظام يكون عبر الدستور أو الانتخابات.

وأكدت مصادر"العربية" أن دي ميستورا أخبر المعارضة بأنها لم تعد تمتلك أي دعم دولي، فيما أشار بقوله للمعارضة إن فشل #مفاوضات_جنيف يعني استبدالها بمؤتمر #سوتشي. كما نقل دي ميستورا للمعارضة رفض النظام السوري للتفاوض.

وقد ذكرت مصادر "الحدث" عن وقوع مشادة بين دي ميستورا والمعارضة بعدما أبلغها استحالة طرح الانتقال السياسي.

من جانبها، قالت المعارضة السورية في بيان إنها تتمسك بتطبيق بيان جنيف 1 والقرار الأممي 2254، مشيرة إلى أن ما تبقى من مدة جنيف 8 فرصة لمفاوضات مباشرة مع النظام.

كما شددت على أن الشعب السوري له حق تقرير مصيره دون تدخلات خارجية.