روسيا تبدأ انسحابها الجزئي من سوريا

أعلن #الجيش_الروسي أن أول مجموعة من القوات الروسية المنتشرة في #سوريا عادت إلى البلاد الثلاثاء، ليبدأ بذلك الانسحاب الجزئي الذي أعلنه الرئيس فلاديمير #بوتين.

وقال الجيش الروسي في بيان إن "كتيبة من الشرطة العسكرية من المنطقة العسكرية الجنوبية (في روسيا) كانت منتشرة في الجمهورية العربية السورية عادت جوا عبر طائرتين عسكريتين إلى مطار محج قلعة" عاصمة داغستان".

وبث التلفزيون الرسمي صوراً للجنود وهم ينزلون من الطائرة على مدرج المطار في هذه الجمهورية الصغيرة في شمال القوقاز الروسي.

وعاد طاقما القاذفتين "تو-22 أم 3" أيضا إلى مطار عسكري في أوسيتيا الشمالية قبل أن تغادر الطائرتان إلى قاعدتيهما الدائمتين كما أضاف الجيش.

وكان بوتين قد أمر خلال زيارة مفاجئة قام بها إلى #قاعدة_حميميم في سوريا بسحب قسم من القوات الروسية من هذا البلد، قائلاً إنهم أنجزوا قسماً كبيراً من مهمتهم.

وكان ذلك الإعلان الثالث عن انسحاب جزئي منذ نشر القوات الروسية في العام 2015. ولم يوضح بوتين عدد الجنود الذين سيعودون إلى البلاد هذه المرة.