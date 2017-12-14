إعلام نظام الأسد: جنيف8 الأكثر فشلاً بسبب دي ميستورا

شنّت صحف تابعة للنظام السوري، وأخرى قريبة منه، هجوماً على #المعارضة_السورية، وعلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان #دي_ميستورا.

وفيما هاجمت صحيفة "البعث" الرسمية الناطقة باسم حزب رئيس #النظام_السوري، المعارضة السورية، بعنف شديد، في تقرير نشر على صفحتها الأولى، الأربعاء، وتطرقت فيه إلى الجولة الأخيرة من مفاوضات "جنيف"، عادت اليوم الخميس، واستكملت هجومها على ممثلي الثورة السورية في المفاوضات، متهمة إياهم بـ"عرقلتها"، بحسب زعمها.

وتنبّأت صحيفة "الثورة" الحكومية، الخميس، باقتراب الجولة الثانية من "محادثات #جنيف 8، على رفع جلساتها خالية الوفاض"، كما وصفت، زاعمةً أن الأحداث "الميدانية" تسير لصالح حكومة النظام.

وأقرت الصحيفة السالفة بأن تلك المرحلة من "جنيف" 8 كان من "المخطط" لها أن "تشهد أول مباحثات مباشرة" بين نظام الأسد والمعارضة السورية. بحسب قول الصحيفة التي انتهت إلى أنه لم يتم "الإفصاح عن أي معلومة تفيد بأي تقدم أو اتفاق يذكر، سيرافق ختام هذه الجولة".

وفي السياق ذاته، هاجمت صحيفة "الوطن" التابعة لنظام الأسد، الخميس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى #سوريا، ستيفان دي ميستورا، قائلة إن هذه الجولة من مفاوضات "جنيف" تعتبر "من أفشل الجَولات، وتقع مسؤولية ذلك، على المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، بالدرجة الأولى". بحسب قول الصحيفة الذي نسبته إلى "مصادر دبلوماسية عربية من جنيف"، محملةً المعارضة السورية، إضافة إلى دي ميستورا، مسؤولية ما وصفته بأفشل الجولات.

واتّهمت "الوطن" المبعوث الأممي إلى سوريا، بإعطاء انطباع "بأنه في حالة تنافس مع مؤتمر سوتشي" الذي دعت إليه روسيا، وحدّدت أكثر من موعد له.

وقالت إن المبعوث الأممي إلى سوريا "ارتكب" ما وصفته بـ"خطأ فادح" لأنه يريد "انتزاع أي تقدم وبأي ثمن"، ولأنه يعلم، أي دي ميستورا، بحسب قول الصحيفة، أن "(مؤتمر) سوتشي هدفه تسهيل مهمته في جنيف لا نسفها". على حد زعمها.