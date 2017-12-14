بوتين يتهم أميركا بغض الطرف عن دواعش يسافرون للعراق

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أميركا تتجاهل المعلومات الروسية بشأن مقاتلين سوريين يسافرون إلى #العراق.

وقال بوتين خلال مؤتمره الصحافي السنوي الموسع إنه لن يفصح عن برنامجه الانتخابي حالياً، مشيراً إلى أنه سيركز على تطوير البنى التحتية والتعليم والصحة وتحسين إنتاجية العمل بما يخدم زيادة دخل المواطن في روسيا.

لكنه كشف عن أنه سيخوض الانتخابات "مرشحا مستقلا".

وأضاف "لم ننسحب من المواثيق الأساسية للأمن الدولي قياساً بواشنطن. الولايات المتحدة عملياً انسحبت من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وتحاول اتهامنا الآن بخرق هذا الاتفاق. هم نشروا منصاتهم المضادة للصواريخ في رومانيا، والأهم أنه يمكن تزويد هذه البطاريات بصواريخ هجومية متوسطة".

وأكد أن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب يتمتع بثقة الأميركيين.

وتابع "الاتهامات المنسوبة لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأميركية باطلة، واختلقتها معارضة ترمب لإسقاط الشرعية عن نشاطه وهذا ما يدهشني، حيث من يقومون بذلك يضرّون ببلادهم من الداخل ولا يحترمون مواطنيهم ممن اختاروا ترمب".