جنيف.. الجعفري يشترط إلغاء بيان الرياض للدخول بمفاوضات

اشترط رئيس وفد نظام الأسد في مفاوضات جنيف بشار الجعفري إلغاء #بيان_الرياض للدخول في مفاوضات مع المعارضة.

وقال مندوب الأسد في مؤتمر صحافي عقب لقائه المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الخميس، إنه لا مفاوضات طالما ظلت المعارضة متمسكة بموقفها من رئيس النظام بشار الأسد.

وقال الجعفري "أبلغنا دي ميستورا رفض تصريحاته الأخيرة"، معتبرا أن أخطاء المبعوث الأممي تقوض مهمته.

وأضاف الجعفري "نبلغ دي ميستورا بأخطائه بشكل مباشر وبشفافية".

وعندما سئل الجعفري عن من يعطل المفاوضات، قال "إن إخوة يوسف رموه في البئر.. ونعلم جميعا القصة الذي ذكرت في القرآن" مشيرا إلى أن المعارضة هي من تعطل المحادثات.

وحمل مسؤولية انهيار محادثات جنيف 8 "لمن صاغ بيان الرياض".

وكانت البعثة الدبلوماسية الروسية في #جنيف، قد استدعت في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء مندوب نظام الأسد في المفاوضات، بشار الجعفري.

ويأتي استدعاء الجعفري بعد تصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، التي اتهم فيها نظام الأسد برفض التفاوض، وطالب روسيا بلعب دور أكبر للضغط على الأسد.

من جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم وفد المعارضة يحيى العريضي أن اجتماعات اليوم الخميس كرست لبحث موضوع الانتقال السياسي، وذلك بعد أن تم بحث ملفي العملية الدستورية والانتخابية في اليومين الماضيين.

إلا أن العريضي أشار إلى أن ملف الانتقال السياسي يتطلب وقتا أطول والعديد من الجلسات.

وأضاف لـ"الحدث" أن "جلسة اليوم مكرسة للحديث عن الانتقال السياسي.. والجلسة كانت غنية وجادة.. وتعمقت في تفاصيل الانتقال السياسي أو ما يعرف بالسلة الأولى وهي تتطلب جلسات أكثر وأكثر".