نصف اللاجئين السوريين في لبنان تحت خط الفقر

أظهرت دراسة أجرتها #الأمم_المتحدة للعام 2017 أن أكثر من نصف اللاجئين السوريين في #لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وأصبحوا أكثر ضعفاً من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن 58 في المئة من الأسر تعيش في فقر مدقع أي بأقل من 2,87 دولار أميركي للشخص الواحد في اليوم.

وأفادت الدراسة أن نسبة الأسر التي تعيش تحت #خط_الفقر بلغت 76 في المئة، أي بأقلَ من 3,84 دولار أميركيا للشخص في اليوم.

وقالت ممثلة المفوضية في لبنان، ميراي جيرار، إن #اللاجئين_السوريين في لبنان بالكاد يتمكنون من الصمود والبقاء على قيد الحياة.

وأوضحت أنه من دون تزويد اللاجئين السوريين بالدعم بشكل مستمر، ستكون حالتهم أكثر بؤساً، خاصة في فصل الشتاء مع تفاقم الصعوبات جراء قساوة الطقس.

وإلى ذلك، شهد العام 2017 تحسناً كبيراً على مستوى التعليم، وبلغت نسبة التحاق الأطفال من اللاجئين السوريين في لبنان بين الست سنوات و14 عاماً بالمدارس 70 في المئة، لكن التحدي لا يزال مستمراً بالنسبة للمراهقين، إذ إن 12 في المئة منهم أكملوا تعليمهم حتى الصف التاسع فقط.