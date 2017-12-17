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قوات الأسد تتوغل في إدلب.. إحدى مناطق الهدنة

المصدر: دبي ـ العربية.نت
موقع هجمات سابقة هذا العام في إدلب
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دخلت قوات #النظام_السوري أجزاء من محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

جاء ذلك بعد أسابيع من شن جيش بشار الأسد، والقوات المتحالفة معه هجمات باتجاه إدلب من محافظة حماة.

وقد استولت قوات الأسد على قرى من هيئة تحرير الشام، بينها قرية تل الخنازير أقصى جنوب شرقي إدلب.

وقال #المرصد_السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام استولت على تل الخنازير بعد قتال شرس وغارات جوية.

وأصدرت #هيئة_تحرير_الشام المرتبطة بالقاعدة والتي تسيطر على مناطق واسعة من إدلب، منشوراً يدعو لردع الهجوم.

المنشور يؤكد الهجوم القوي الذي شنته القوات النظامية باتجاه إدلب، التي تعد إحدى مناطق التهدئة التي اتفقت عليها تركيا وإيران وروسيا في وقت سابق من العام.

كلمات دالّة

#النظام السوري, #المرصد السوري, #هيئة تحرير الشام

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