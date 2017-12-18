قسد ترد على الأسد: فتحت أبواب البلاد للإرهاب الأجنبي

ردت #قوات_سوريا_الديمقراطية بعد ساعات من اتهام الأسد المقاتلين الأكراد بالخيانة لتعاونهم مع واشنطن، باتهام الأسد ونظامه بفتح الحدود أمام الإرهاب الأجنبي.

وأعربت سوريا الديمقراطية في بيان لها عن اعتقادها بأن #الأسد وما تبقى من نظام حكمه هم آخر من يحق لهم الحديث عن الخيانة وتجلياتها.

وأضافت أن هذا النظام هو من فتح أبواب البلاد على مصراعيها أمام جحافل #الإرهاب الأجنبي التي جاءت من كل أصقاع الأرض، كما أنه هو بالذات الذي أطلق كل #الإرهابيين من سجونه ليوغلوا في دماء السوريين، وفقا للبيان.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قد اتهم في تصريحات جديدة له كل من يعمل تحت قيادة أي بلد أجنبي بالخيانة العظمى.

وأثارت تصريحات الأسد استياء وسخرية #السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنها أتت بعد أيام فقط على انتشار فيديو لضابط روسي يوقف الأسد بالقوة وبتدخل جسدي واضح ليبقى في المكان المخصص له، وفعلا وقف الأسد مبتسما بينما يلقي الرئيس الروسي كلمة أمام جنوده.