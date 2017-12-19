موسكو: دورنا في إعمار سوريا لن يكون كـ"فاعل خير"

شدد نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين خلال زيارة له إلى سوريا على رأس وفد حكومي واقتصادي على ضرورة الإسراع في عملية إعادة الإعمار في سوريا موضحا أن النظام يخطط للتعاون مع روسيا بشكل حصري بهذا الصدد كنوع من رد الجميل للمساندة الروسية.



ونقلت وكالة "تاس" عن روغوزين قوله أمس الاثنين، إن المحادثات مع المسؤولين في النظام السوري كانت مطولة وسبقتها تحضيرات ضخمة شاركت فيها الوزارات المعنية والمؤسسات الاقتصادية الروسية العاملة في سوريا.

المسؤول الروسي بدا صريحا في حديثه بالتأكيد على أن روسيا لن تنخرط في مشاريع إعادة الإعمار كفاعل خير وإنما ستراعي مصالحها حسب قوله، مشيرا إلى أن روسيا ترى سوريا بلدا غنيا، أرضه خصبة ولديه ثروات باطنية هذا عدا عن موقعه الاستراتيجي.



وتابع قائلا إن للشركات الروسية الحق المعنوي في تطوير مشاريع اقتصادية في سوريا خاصة وأن الوجود العسكري للقوات الروسية مستمر هناك.

وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية، الاثنين، بأن نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، زار #قاعدة_حميميم في #سوريا والتقى رئيس النظام، بشار #الأسد.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد زار سوريا، في وقت سابق من كانون الأول/ديسمبر الحالي، في زيارة مفاجئة. كما زار قاعدة حميميم العسكرية في #اللاذقية، حيث التقى الأسد.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بوتين قوله إن روسيا ستحتفظ بقاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية في سوريا. كذلك أمر بوتين ببدء سحب القوات الروسية إلى مركزي حميميم و #طرطوس.